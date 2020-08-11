Число жалоб в сфере туризма в Москве выросло в 4,5 раза в первом полугодии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты получили в 4,5 раза больше жалоб на нарушения в сфере туризма в Москве за полгода. Также за этот период выросло в три раза и число обращений о нарушениях оказания транспортных услуг, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Число письменных обращений потребителей увеличилось почти на 27% по сравнению с первым полугодием 2019 года, в основном за счет вопросов, связанных с защитой потребительских прав в создавшейся ситуации, связанной c распространением новой коронавирусной инфекции. При этом самый большой рост жалоб наблюдается в секторах туризма - в 4,5 раза и оказания транспортных услуг - в 3 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество обращений, поступивших по телефону, также продолжает расти - оно увеличилось практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По телефону горячей линии управления за первое полугодие 2020 года проконсультировано 11024 человека, в рамках работы Общественной приемной - 7829 граждан.

Основными причинами обращений граждан являются нарушения прав потребителей при покупке некачественных товаров, в том числе, купленных дистанционным способом, нарушения в сфере оказания услуг связи, услуг авиаперевозчиков и перевозчиков наземным транспортом, туристских услуг, а также в сфере деятельности на финансовом рынке и предоставления медицинских услуг.

"В структуре полученных обращений на нарушения прав потребителей 37,5% связано со сферой розничной торговли и 62,5% - с оказанием услуг. В сфере розничной торговли 45,4% приходится на дистанционную торговлю. В сфере услуг наибольшее количество жалоб поступило на транспортные услуги - 13,4%, услуги связи - 10,5%, туристские услуги - 8,5%, деятельность на финансовом рынке -8,7%, медицинские услуги - 7,6%, услуги ЖКХ - 5,4%, а также бытовые и гостиничные услуги, услуги общественного питания, риэлторскую деятельность", - перечисляется в материале.