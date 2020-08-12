Собянин: бесплатная пересадка с МЦД на метро востребована у 75% пользующихся "Тройкой"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 75% пассажиров Московских центральных диаметров, оплачивающих проезд картой "Тройка", пользуются бесплатной пересадкой на московское метро. Об этом сообщил в среду в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Почти 75% пассажиров МЦД, оплачивающих проезд картой "Тройка", пользуются возможностью бесплатной пересадки на мосметро. Можно уверенно сказать, что интеграция тарифной и платежной систем диаметров и подземки прошла успешно", - написал мэр.

Он добавил, что, пользуясь наземным метро, москвичи могут экономить на билетах до 50%, а жители Подмосковья - до 75%. Суммарно пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 сэкономили уже больше 850 млн рублей.

Как уточнил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, сеть пересадок с МЦД на метро и возможность совершить их бесплатно при оплате по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" позволяют пассажирам строить удобные маршруты, экономить время в пути и финансы при оплате проезда. "Бесплатная пересадка с МЦД на пересадочные станции метро и МЦК возможна при оплате по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в течение 90 минут после первой валидации. <...> Нам удалось создать удобное бесшовное пространство с единым платежным инструментом", - сказал заммэра.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.