Подрядчика реставрационных работ храма Илии Пророка на Ильинке определят в августе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Подрядная организация, которая займется реставрацией объекта культурного наследия федерального значения, храма Илии Пророка на улице Ильинка в Москве, будет определена до конца августа. Об этом в среду сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Работы начнутся, как только будет определен подрядчик на производство работ. Работы займут порядка двух лет <...> Уже согласован проект проведения работ по сохранению и приспособлению. До конца августа будет определен подрядчик, который вернет зданию его исторический облик", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что для каждой части церкви предусмотрен свой объем комплексных работ. Так, в верхнем храме отреставрируют конструкции кровли и историческую кирпичную кладку, устранят все неисторические конструкции, стены фасадов после удаления поздней штукатурки и реставрации приобретут исторический цвет. Внутри воссоздадут росписи, полы из белого камня, иконостас, вновь изготовят чугунные хоры. Для нижнего храма и крестильни предусмотрены работы по кровле, фасадам и интерьерам. На колокольне демонтируют позднюю надстройку и конструкции кровли, а также воссоздадут из кирпича верхний ярус по архивным данным. Везде приведут в порядок металлические элементы ограждений и решетки, воссоздадут по отдельным сохранившимся образцам деревянные двери и окна, вернут истинный облик элементам декора и культа.

"Церковь Илии Пророка уникальна теми открытиями, которые специалисты постоянно делают в процессе исследования и работ, это и остатки подземных храмов XVI и XVII веков в нижнем, и основание западной галереи, и древнейшие элементы декора. Разумеется, эти моменты должны быть учтены в предмете охраны памятника. Так, по результатам противоаварийных работ, которые шли с середины 90-х годов до 2010 года, были получены сведения об оригинальных элементах сохранившихся частей здания. В 2017 году состоялось заседание Научно-методического совета при Мосгорнаследии, где с учетом этих вновь полученных данных был скорректирован предмет охраны", - подчеркнула научный руководитель проекта реставрации Елена Киселева.

Каменный храм Илии Пророка был возведен как собор Ильинского монастыря в период с 1519 по 1521 годы. Во второй половине XVII века постройки и землю передают Новгородскому архиерейскому дому, тогда же здание надстраивают верхним храмом. В 1864 году здание сильно перестроили. Храм закрыли в 1923 году и до войны многократно реорганизовывали под различные нужды. В начале 1990-х годов были возобновлены богослужения, а в 1998 году начинается восстановление архитектурного облика, проведены противоаварийные работы по сохранению конструктива, а также научно-исследовательские работы по живописи в интерьерах.