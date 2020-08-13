Более 900 дорог отремонтируют в Москве в 2020 году в рамках подготовки к зиме

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 900 дорог отремонтируют в Москве в этом году в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду. Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП. В этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 млн кв. м", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, ремонт дорог стартовал на два месяца позже. Но, несмотря на это, весь запланированный объем будет выполнен.

"Сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы, сейчас все они ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Уже выполнены работы по ремонту более 10 млн кв. м асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах города - Большой Садовой, Садовой-Кудринской, Большой Ордынке, Тверской и проспекте Мира, автомобильной дороге М-10", - сказал Бирюков.

Также он отметил ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке 1,3 км. "Наши специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки "единым ковром", она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения", - сказал заммэра.

Кроме того, глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время ремонтные работы ведутся на 254 дорожных объектах, в том числе Ленинском проспекте, улицах 800-летия Москвы, Дубнинской, Енисейской и Крылатской, Коровинском шоссе. "Все работы по ремонту дорог будут завершены в установленный срок - в октябре", - заключил он.