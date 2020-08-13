В Москве выберут разработчиков лучших решений по цифровизации городских структур

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы начало прием заявок на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации", которое пройдет осенью в формате онлайн-хакатона. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Открыт прием заявок на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Конкурс будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона. Все задания хакатона объединят две темы - "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур", - говорится в сообщении.

Сергунина рассказала, что подать заявку на конкурс можно будет до 25 октября на официальном сайте мероприятия.

"Мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы. Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России", - приводятся ее слова в сообщении.

Планируется, что в конкурсе примут участие более 250 команд разработчиков, 10 из которых по итогам конкурса получат по одному миллиону рублей за лучшие решения. Кроме того, 20 сильнейших команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов и апробировать свои идеи в реальных условиях. Ставить задачи участникам будут представители 10 ведомств столицы, в числе которых организатор - департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также департамент информационных технологий, Главное контрольное управление, департамент культуры, департамент здравоохранения, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, департамент образования, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент строительства, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого также приводятся на сайте мэра и правительства Москвы, отметил, что конкурс станет для талантливых специалистов возможностью реализовать свои идеи и продолжить профессиональное развитие.