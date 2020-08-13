"Музей самоизоляции" пополнился самодельным респиратором и плюшевым ковром

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Музей Москвы получил за месяц уже более сотни историй и предметов для проекта "Музей самоизоляции". В музее рассказали ТАСС, что коллекция уже пополнилась плюшевым ковром в форме шкуры тигра, симфонией, самодельным респиратором в стиле стимпанк и многим другим.

Музей Москвы 14 июля объявил о сборе заявок для участия в проекте "Музей самоизоляции", прием продлится до 31 августа. Итогом станут онлайн-проект и выставка, соавтором которой может стать каждый.

"Мы уже месяц ведем проект по сбору архива самоизоляции. За это время мы получили более сотни воспоминаний, историй и вещей. Многие участники проекта пишут о том, что весна 2020 года стала для них временем испытаний и изменений. Мы сопереживаем каждой истории и благодарны тому, что участники проекта рассказывают нам о том, какие вещи или занятия помогли им справиться со сложившейся ситуацией. Мы рады, что жители города доверяют нам свои личные истории и делятся переживаниями. Для нас как музея, который изучает историю города и его настоящее, это очень важно и ценно", - сказала ТАСС Тамара Великоднева, менеджер цифровых проектов Музея Москвы.

Актриса Лукерья Ильяшенко передала в музей плюшевый ковер в форме шкуры тигра по имени Пьер. Она призналась, что он стал незаменимой вещью во время режима самоизоляции. "За неимением лучшего использовался в качестве фитнес-коврика. Отличился в бою. Коротала дни на самоизоляции неумеренными физическими нагрузками. Мало читала. Терзалась отсутствием социализации, из чего заключила, что никакой я в общем-то не социофоб. А если и социофоб, то умеренный", - рассказала она.

Композитор Павел Морозов прислал для проекта ноты симфонии. Он надеется, что она станет музыкальным воплощением "Музея самоизоляции". "Незадолго до самоизоляции я начал сочинять свою пятую симфонию. Изначально музыка предполагалась не программная. События, в которые сначала трудно было поверить, начали постепенно обретать черты в моей пятой симфонии. Я чувствовал, что музыка сама ведет меня", - рассказал он и добавил, что посвятил произведение своей супруге.

Рукоделие и кулинария как антистресс

Театральному технологу Алине справляться со стрессом помогал собственноручно сделанный браслет. В апреле она уехала к родителям в Подмосковье и оставалась там в самоизоляции до июня.

"Был период в несколько недель в конце апреля-начале мая, когда страшно хотелось занять себя каким-то ручным трудом, казалось, что это поможет уменьшить тревогу и отвлечься от бесконечного черчения для работы и диплома, и от чтения новостей. Я нашла несколько наборов для вышивки, какие-то лоскутки и коробку ярких бусин, которые мы привезли из отпуска, когда мне было десять. Этот браслет я собрала случайно и очень быстро, и потом надевала его на каждую зум-конференцию по работе или учебе и все время перебирала буквы, потому что надо было что-то вертеть в руках", - поделилась Алина.

Другой участник проекта, который пожелал остаться анонимным, прислал в музей самодельный респиратор в стиле стимпанк. Заведующая отделом "Музей истории Лефортово" Наталия Смолянинова рассказала, что во время режима ограничений очень скучала по хлебу из любимых пекарен, и в итоге она начала печь хлеб сама.

"Изоляционное время позволило вдоволь наиграться, понаблюдать, экспериментировать, сочинять свои рецепты. Вспомнились ржаные лепешки - рассыпчатые полосатые шайбочки. Неожиданно вкусными и "настоящими" получались "гриссини" и "фокаччи". С правильными багетами пришлось сражаться, пока не получился тот, идеальной формы с практически французской горбушкой", - рассказала она.

Приготовленного хлеба было слишком много на одного, поэтому Наталия стала угощать соседей. "Так к багетам добавились задорные булочки с корицей, штрудель и даже болгарская баница с брынзой, а я получила так необходимое мне общение", - добавила девушка.

Музей Москвы продолжит сбор историй и предметов, связанных с периодом самоизоляции, до 31 августа. Чтобы принять участие в проекте, нужно прислать свою историю на isolation@mosmuseum.ru или заполнить форму в разделе "Музей самоизоляции" на сайте музея. Каждая заявка будет иметь обратную связь. Хранители музея отберут истории и предметы, которые войдут в фонд периода изоляции и станут частью собрания Музея Москвы.