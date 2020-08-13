Более 207 тыс. москвичей приняли участие в голосовании по переименованию станции Кубанская

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Голосование по вопросу переименования железнодорожной станции МЦД-2 Кубанская в Люблино завершилось на портале "Активный гражданин". В нем приняли участие более 207,5 тыс. горожан, сообщается в четверг на информационном сайте мэрии Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по вопросу переименования железнодорожной станции Кубанская в Люблино. Свое мнение высказали 207 544 человека. Более 49,55% граждан проголосовали за то, чтобы оставить название Кубанская. По мнению почти 23% москвичей, станцию нужно переименовать обратно в Люблино; 12% горожан посчитали, что решение о переименовании должны принимать специалисты, а 15,4% затруднились ответить", - говорится в сообщении.

Станция метро "Люблино" и одноименная станция Курского направления Московской железной дороги находятся далеко друг от друга, хотя и расположены в одном районе, - на расстоянии 2 км. Они не могут считаться транспортно-пересадочным узлом. Чтобы избежать путаницы, в 2019 году железнодорожную станцию переименовали в Кубанскую. Это название связано с одноименной улицей, прилегающей к железнодорожным путям.

Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,6 млн человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают собственные идеи по развитию города. С момента запуска проекта москвичи приняли участие в более 4,6 тыс. голосований.