Более 90 площадок для воркаута оборудовали в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 90 площадок для воркаута оборудовали в парках столицы, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В городских парках оборудовано больше 90 площадок для воркаута. Позаниматься спортом под открытым небом приглашают, например, "Сокольники" и "Музеон", Таганский, Лианозовский и Бабушкинский парки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Большой выбор спортивных площадок ждет горожан в парке "Сокольники". Там находятся 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. Одна из самых больших спортивных площадок расположена в южной части парка, возле Путяевского пруда. На территории площадью более 300 кв. м посетителей ждут лавочки для пресса, комплекс турников "Кенгуру", гнутые двойные брусья, двухуровневый классический рукоход и другие спортивные снаряды. Зона воркаута работает круглосуточно.

Также на территории усадьбы "Воронцово" расположены три воркаут-площадки, которые работают круглосуточно. Первая из них находится на Северной аллее у храма Живоначальной Троицы, вторая - у Большого пруда со стороны стелы, третья - на территории парка аттракционов "Алиса в стране чудес".

Узнать подробнее о работе спортивных площадок можно на официальных сайтах городских парков.