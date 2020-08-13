Покупатели из ОАЭ закупят в Подмосковье модули с цифровыми технологиями выращивания зелени

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Покупатели из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закупят модули ферм Greenbar у ИП Едлин из Люберец по итогам участия в выставке Gulfood 2020. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства инвестиций, науки и промышленности.

"Модули ферм Greenbar, оснащенные цифровыми технологиями выращивания свежей зелени, закупят покупатели из ОАЭ. Производством модулей занимается <...> ИП Едлин из Люберец. Оборудование устанавливается в продуктовых магазинах, ресторанах, торговых центрах, офисных столовых и школах и позволяет выращивать зелень, овощи и ягоды 365 дней в году. Фермы управляются дистанционно с помощью централизованной облачной платформы, которая постоянно обучается, настраивается и совершенствуется, поддерживая благоприятные условия для выращивания урожая круглый год", - говорится в сообщении.

Экспозиция региона на международной выставке Gulfood 2020 была подготовлена при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

"В 2019 году более 90 компаний из Подмосковья при поддержке фонда стали участниками крупнейших международных выставок, что позволило многим из них найти новых контрагентов и расширить географию своих поставок", - приводятся в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.