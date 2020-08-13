Собянин заверил, что программа реновации в Москве будет реализована в срок

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Программа реновации будет реализована в столице в полном объеме и в срок, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы двигаемся такими темпами, что у меня никаких сомнений нет. Мы заходим в такую фазу, которая дает ощущение гарантии, что этот проект (реновация - прим. ТАСС) будет реализован в полном объеме. По крайней мере, я в этом уверен", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что программа реновации в Москве была разделена на три этапа по ее реализации.

"Для первой волны очень хорошо, что ты быстрее переедешь из пятиэтажки. <…> Для третьей зато будет больше выбора, больше домов будет построено, больше вариации <…>. С одной стороны, придется подольше подождать, но зато будет и качество, может быть, получше и выбор побольше", - добавил Собянин.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.

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