Дополнительный вход открылся в Московском зоопарке

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Новый вход и дополнительные кассы открыли в Московском зоопарке. Такие меры были приняты во избежание очередей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе зоосада.

"В нашем зоопарке открылся еще один дополнительный вход. Он расположен рядом с пешеходным мостом на Новую территорию, по адресу: ул. Большая Грузинская, д. 8., стр. 60. Мы просим наших посетителей, не выстраивайтесь в очередь у главного входа, воспользуйтесь дополнительными. И не забывайте соблюдать социальную дистанцию", - процитировали в пресс-службе директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она добавила, что для удобства гостей, вход обустроен в одном из сводов каменного ограждения, здесь же есть пандус для колясок и маломобильных людей.

Теперь попасть в зоопарк можно не только через главный вход, расположенный на улице Большая Грузинская, 1, а также через дополнительные со стороны улиц Красная Пресня и Садовой-Кудринской, но и с Большой Грузинской, 8, стр 60.