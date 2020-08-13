Специалисты проверили 3 тыс. объектов в Москве и области после сообщений о минировании

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в течение четверга проверили более 3 тыс. объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В Подмосковье проверкам подверглись более 1700 объектов, среди них более 900 магазинов "Магнит", свыше 800 отделений "Почты России", а также аэропорты Жуковский и Шереметьево", - сказал источник.

Из-за угроз взрыва были эвакуированы свыше 1100 человек, в том числе 78 детей.

В Москве было "заминировано" также около 2 тыс. объектов, среди них магазины торговой сети "Магнит", ряд офисов Сбербанка, железнодорожные вокзалы и 14 судов. Все сообщения оказались ложными.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все сообщения с угрозами взрывов поступили на электронную почту из-за рубежа, часть из них пришла не почту московских судов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.