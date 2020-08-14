Свыше 1,5 тыс. человек записались на "Спортивные выходные" в Москве через центры госуслуг

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. москвичей записались на бесплатные занятия "Спортивные выходные", которые организованы столичным департаментом спорта совместно с центрами госуслуг в рамках программы "Здоровая Москва". Об этом сообщается в пятницу на официально сайте мэра столицы.

"Уже более 1,5 тысячи человек записались через центры госуслуг на бесплатные тренировки "Спортивных выходных", которые прошли на юге столицы. Они организованы столичным департаментом спорта совместно с центрами госуслуг в рамках программы "Здоровая Москва". Занятия проходят с соблюдением всех эпидемиологических требований: на них допускают от 10 до 25 человек, спортинвентарь перед началом тренировки обрабатывают", - говорится в сообщении.

Мастер-классы проходят по субботам и воскресеньям. Их проводят кандидаты и мастера спорта, действующие чемпионы Европы и мира. Всего предусмотрено 27 городских площадок, среди которых ВДНХ, Парк Горького, парк искусств "Музеон", парки "Сокольники" и "Фили", а также Нескучный сад и парк 850-летия Москвы.