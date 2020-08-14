На ВДНХ возобновят акцию "Бесплатные часы" для посещения экспозиций

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Музей ВДНХ и центр "Слово" возобновят акцию "Бесплатные часы" с 18 августа, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, - бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Посетить бесплатно культурные площадки можно будет со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник - технический день. Билеты можно получить в кассах музейных объектов.

ВДНХ - уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ - более 325 гектаров. В 2019 году выставку посетили 33 миллиона человек.