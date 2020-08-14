В Московском зоопарке родился детеныш редких обезьян - львинохвостых макак

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Детеныш редких обезьян - львинохвостных макак - родился в Московском зоопарке. В природе их численность не превышает 4 тыс. особей, вид занесен в Международную Красную книгу, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Это первое потомство у самки Колетты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов. Появление на свет львинохвостого макака - их также называют вандеру - важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Сейчас детеныш не отходит от матери, тесно прижимается к ней и прячется в густой черной шерсти. До шести месяцев он будет питаться в основном материнским молоком, а затем перейдет к взрослому меню. Как и у других приматов, у львинохвостых макак сложный рацион, который состоит из 80 продуктов. Это, например, разнообразные экзотические фрукты - папайя, инжир, личи, - растения фенхель и топинамбур и витаминные добавки. Любимые лакомства приматов - бананы, помидоры и салат.

"Понаблюдать за развитием детеныша и его взаимоотношениями с другими макаками можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. Семейство занимает просторный вольер по соседству с мартышками дианами и капуцинами-плаксами. Помимо новорожденного, здесь также живут глава группы самец Кай, старшая самка Жоржетта и ее младшая сестра Колетта", - говорится в сообщении.