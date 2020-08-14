Еще на семи перекрестках Москвы до конца лета появится "вафельная" разметка

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Вафельную" разметку нанесут еще на семи перекрестках столицы до конца летнего сезона. Об этом сообщили в пятинцу в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"Этим летом новые "вафельницы" уже появились в районе транспортно-пересадочного узла у станции метро "Преображенская", а также на пересечении Варшавского шоссе и Большой Бутовской улицы. До конца лета такая разметка будет нанесена еще на семи участках, в том числе на Верейской улице, Ореховом бульваре, Бережковской набережной и других. Работы проведут специалисты ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

Клетчатая разметка применяется на особенно загруженных перекрестках. Сетка, нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора, чтобы не создавать препятствий движению автомобилей в поперечном направлении.

Дорожная разметка наносится специальным долговечным пластиком. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда снижена загруженность дорог, чтобы избежать длительного ограничения движения транспорта.