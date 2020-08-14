Запись на прием в центры занятости теперь доступна на сайте mos.ru

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новая функция стала доступна на сайте мэра Москвы. Теперь с помощью портала mos.ru горожане могут записаться на прием к карьерным экспертам службы занятости, сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Во время пандемии трудоустройство граждан не останавливалось, с 15 марта нашли работу более 36 тыс. граждан. На данный момент наблюдается тенденция роста количества вакансий: многие работодатели не только восстановили свою деятельность, но и ведут активный наем сотрудников. Именно поэтому сейчас создаются все условия для того, чтобы все заинтересованные в получении работы москвичи могли оперативно воспользоваться всеми возможностями, которые предлагают центры занятости. Теперь записаться на консультацию карьерного эксперта можно через портал мэра и правительства Москвы", - сказала вице-мэр.

В разделе "Услуги" нужно выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее выбрать "Поиск подходящей работы и карьерное консультирование". Записаться можно в один из удобных по расположению центров: флагманский центр "Моя работа" по адресу улица Щепкина, 38с1 или специализированный центр "Моя карьера", расположенный на улице Сергия Радонежского, 1с1. В интерактивном календаре нужно выбрать подходящую дату и время и оставить свои контактные данные.

"Записаться на консультации могут москвичи, имеющие статус безработного. Для получения этого статуса необходимо подать заявку на сайте czn.mos.ru с использованием порталов mos.ru или "Госуслуги", а также через портал "Работа в России". На данный момент в Москве зарегистрировано более 212 тыс. безработных граждан. Каждый третий среди них лишился работы из-за пандемии и заинтересован в поиске новой работы", - говорится в сообщении.