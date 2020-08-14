МФЦ в Москве обновили выставку "Моя семья - моя история. Создание семьи"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Выставочный проект центров "Мои документы" и Главархива "Моя семья - моя история. Создание семьи" представил горожанам новые фотографии и документы москвичей. Размещенные более чем в 20 офисах стенды выставки наполнились обновленными экспонатами, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Центры госуслуг и Главархив обновили выставку "Моя семья - моя история. Создание семьи". Среди новых материалов - письма и фотографии из семейного архива Дмитрия Ушакова. Составитель и главный редактор "Толкового словаря русского языка" и один из организаторов реформы русского языка ХХ века был замечательным семьянином. С супругой Александрой он воспитал четверых детей, которые с ранних лет переняли любовь отца к родному языку и литературе", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что дочь Дмитрия, Наталия Архангельская, передала воспоминания об отце на хранение в Главархив.

Выставка "Моя семья - моя история. Создание семьи" стала первой, которая открылась офлайн после снятия режима самоизоляции. Стенды размещены в 21 центре госуслуг "Мои Документы" и доступны для всех желающих в часы работы офисов. Экспозиция создана на основе материалов, переданных горожанами на хранение в Главархив в рамках проекта "Москва - с заботой об истории".