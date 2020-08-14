В МГГУ объяснили недопониманием ситуацию с абитуриенткой с инвалидностью

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Руководство Московского городского университета управления правительства Москвы им. Лужкова (МГУУ ПМ) объясняет недопониманием ситуацию с абитуриенткой-инвалидом, которую отговаривали от обучения в нем. Девушка успешно подала документы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе учреждения.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский (фракция "Единая Россия") направил запрос на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с просьбой разобраться в ситуации с абитуриенткой МГГУ Дженнет Базаровой, которую, по ее словам, зачислили в вуз, но отговаривают от обучения в нем, так как из-за инвалидности она вынуждена передвигаться в коляске.

"Абитуриент университета правительства Москвы Дженнет Базарова опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала о негативном опыте общения с представителями приемной комиссии во время сдачи документов для поступления в наш вуз. К сожалению, произошло недопонимание. Сотрудница нашего университета Татьяна Половова рассказала Дженнет о том, что направление "Международные отношения", на которое она поступает, предполагает проведение многих образовательных активностей за пределами университета, <…> и это требует и от университета, и от учащихся дополнительных усилий", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, не на всех этих площадках, в отличие от самого вуза, есть инфраструктура безбарьерной среды. "Безусловно, эти проблемы решаются при активном участии университета, но могут создать и определенные сложности для учащихся. От лица университета мы принесли извинения Дженнет за слова, которые могли быть неправильно истолкованы", - рассказали в учреждении.

Приемная комиссия МГУУ приняла у девушки документы наряду с другими абитуриентами, 25 августа ректором будет подписан приказ о зачислении в студенты МГУУ Базаровой вместе с теми, кто также успешно пройдет конкурс.

В пресс-службе добавили, что пространство университета спроектировано таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия для работы, учебы и общения всем студентам, преподавателям, сотрудниками и посетителям. Вход оборудован пандусом, двери лифтов и аудиторий достаточно широки для проезда на инвалидной коляске, все помещения приспособлены для людей с ограниченными возможностями.