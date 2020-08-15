В Москве полностью обновили парк поездов на "Курско-Рижском" МЦД-2

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Обновление парка поездов завершили на втором "Курско-Рижском" Московском центральном диаметре (МЦД-2, Нахабино - Подольск). Теперь там вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне, средний возраст поездов не превышает трех лет, сообщил в субботу на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин .

"Завершили обновление подвижного состава на МЦД-2. Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас - не больше 3 лет", - написал Собянин.

Он уточнил, что с начала года перевозчик двух первых диаметров - "Центральная ППК" - получил 50 вагонов "Иволга", и скоро поступят еще 130. "Так что до конца 2020-го планируем обновить парк поездов и на МЦД-1. На втором диаметре уже 8 станций, пассажирская инфраструктура которых полностью соответствует новым стандартам МЦД. Построены современные пассажирские терминалы, подземные или надземные переходы через ж/д пути с лифтами и эскалаторами, платформы с навесами", - сказал мэр.

Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства столицы, после запуска Московских центральных диаметров поезда курсировали в смешанном режиме: вместе с современными составами по маршрутам ходили устаревшие. Теперь пассажиров МЦД-2 перевозят только "Иволги", два поезда "Ласточка" и ЭП2Д. Новые составы отвечают всем требованиям безопасности и комфорта и оснащены современными пассажирскими сервисами, в том числе системой микроклимата с обеззараживанием воздуха. Также эти поезда имеют более низкий уровень шума в вагонах благодаря плавному ходу.

"Развитие проекта МЦД происходит комплексно и не ограничивается только заменой поездов. На маршрутах строят новые станции, а также реконструируют существующие остановочные пункты. Станции МЦД постепенно приводят к единому стандарту, отвечающему всем требованиям безопасности и комфорта для пассажиров: платформы оборудуют навесами во всю длину, строят удобные пешеходные переходы через железнодорожные пути, создают безбарьерную среду, в том числе устанавливают лифты и эскалаторы", - отмечается на портале.

Движение по первым двум Московским центральным диаметрам - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск) - открыли 21 ноября 2019 года. Для запуска модернизировали существующую железнодорожную инфраструктуру, сделали удобные пересадки на другие виды транспорта, ввели единую билетную систему, сервисы и навигацию, к которым уже привыкли все, кто пользуется метро и Московским центральным кольцом.