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Синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла в Москве в понедельник

Порывы ветра достигнут 15 м/c

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 22-24 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

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