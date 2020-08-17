ВДНХ запустила онлайн-ресурс о достижениях, отмеченных наградами на выставке с 1939 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Онлайн-ресурс с информацией о достижениях и наградах за них, вручавшихся на ВДНХ за время существования выставки, запущен в понедельник. На портале можно познакомиться с летописью народных достижений, которую ведет ВДНХ с момента своего основания в 1939 году, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сегодня запущен портал наградных материалов - онлайн-ресурс с огромной базой оцифрованных архивных документов. В них содержится информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки", - говорится в сообщении.

Почетные награды вручались на ВДНХ организаторам и участникам экспозиций, приезжавшим со всего СССР: персонально труженикам, трудовым коллективам колхозов, заводов, предприятий.

"Выставка достижений народного хозяйства - это отражение народной истории. Для нас важно бережно ее сохранить. Отсюда и замысел проекта: увековечить вклад каждого, чьи успехи и передовой опыт были гордостью страны и демонстрировались здесь, на ВДНХ. Специалистами проделана большая работа, почти 11,5 тыс. документов уже оцифровано. Теперь пользователи со всей России и со всего мира могут посмотреть архивные материалы, узнать о достижениях разных лет и их авторах, найти информацию о родственниках, получивших дипломы и медали выставки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В дальнейшем собрание будет пополняться. В течение года планируется оцифровать и опубликовать еще свыше 14 тыс. наградных постановлений.