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Застрявший под мостом грузовик перекрыл движение по Рублево-Успенскому шоссе в центр

Длина пробки - 6 км

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Движение по Рублево-Успенскому шоссе от МКАД в сторону центра Москвы перекрыто из-за застрявшего под мостом грузовика. В районе происшествия уже образовалась пробка длиной 6 км, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На пересечении МКАД и Рублево-Успенского шоссе грузовик застрял под мостом. Полностью перекрыто движение по Рублево-Успенскому шоссе в сторону центра. Длина пробки - 6 км", - говорится в публикации.

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