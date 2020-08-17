Власти Москвы опровергли сообщения о низкой зарплате учителей в столице

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Департамент образования и науки Москвы опроверг информацию о низкой зарплате учителей в столице. Средняя зарплата московских педагогов более 116 тыс., сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Департамент образования и науки сообщает, что информация о заработной плате учителей в московских школах, опубликованная в газете "Известия", не соответствует действительности. В соответствии с официальными данными Росстата средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тыс. рублей", - рассказал собеседник ТАСС.

По данным ведомства, зарплата включает оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, а также разовые премии по результатам работы в текущем учебном году.

"Кроме этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тыс. рублей при наполняемости класса в 25 человек", - уточнили в ведомстве.

Также учителя города, которые активно используют МЭШ, дополнительно получают 10 тыс. рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тыс. рублей.

Помимо этого, за достижение высоких результатов в образовательной деятельности столичным школам ежегодно присуждаются гранты мэра Москвы. "Полученные средства направляются только на материальное поощрение педагогов и сотрудников. Порядок назначения и размер данной стимулирующей выплаты определяет школа", - уточнили в ведомстве.