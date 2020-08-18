В Москве открыли временные прививочные пункты для домашних животных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Временные прививочные пункты для домашних питомцев организованы в Москве. Поставить животному прививку от бешенства можно бесплатно в прививочных пунктах в соответствии с графиком, размещенным на сайте столичного Комитета ветеринарии города Москвы в разделе "График работы прививочных пунктов на 2020 год", сообщается во вторник на портале мэрии.

"В Москве организованы временные прививочные пункты для животных. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение бешенства, так как в городе участились случаи выявления этой болезни. Поставить животному прививку от бешенства можно бесплатно. Также работают дополнительные прививочные пункты на территории Троицкого, Новомосковского и Южного административных округов", - говорится в сообщении.

Кроме того, привить питомца можно в любом лечебном подразделении государственной ветеринарной службы. В сообщении отмечается, что бешенство - это инфекционная, неизлечимая болезнь, поражающая нервную систему. Вирус передается от больных животных, опасен, в том числе, и для людей. Распознать заболевание у питомца можно по необычному поведению: беспричинное беспокойство, буйство, агрессия. Дикие животные, зараженные бешенством, не проявляют страха перед человеком.

Записать питомца на прием к ветврачу можно онлайн на сайте mos.ru или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Кроме того, круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.