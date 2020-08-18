Василий Лановой и солисты "Новой оперы" выступят на кинофестивале "Будем жить" в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Артисты Василий Лановой, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин и солисты театра "Новая опера" выступят на кинофестивале "Будем жить", который пройдет с 26 августа по 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы, центральной площадки киносмотра.

"На открытии и закрытии перед гостями выступят актеры и музыканты Василий Лановой, Александр Олешко, Михаил Ножкин, Нонна Гришаева, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин, Родион Газманов, Марина Девятова, солисты московского театра "Новая опера", - говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено ко Дню российского кино и Году памяти и славы. В пресс-службе подчеркивают, что мероприятия пройдут в очном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. В рамках фестиваля состоятся конкурсные программы российских игровых полнометражных и короткометражных фильмов, а также документальных лент.

Фильмом открытия кинофестиваля станет короткометражная семейная картина "Соня любит, Соня не любит". На закрытии покажут документальный фильм "Жизнь - это кайф", посвященный педагогу Владимиру Фенченко. В состав жюри приглашены такие актеры, режиссеры и деятели кино, как Игорь Угольников, Максим Аверин, Евгения Маркова, Федор Попов, Виктория Соловьева, Иван Кокорин, Евгений Ховаев и др.

Конкурсную программу дополнят внеконкурсная и образовательная. Гостей ждут специальные показы фильмов к 75-летию Великой Победы, мастер-класс Угольникова "Как снимать военное кино", презентация интернет-проектов, созданных при поддержке "Института развития интернета" в рамках нацпроекта "Культура", и мастер-классы для детей и подростков.

Фестиваль проводится с 2011 года, в первые годы он представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016 года включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и превратился в один из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. Лауреатами и участниками киносмотра становились молодые режиссеры, в дальнейшем с успехом дебютировавшие в большом кинематографе, среди них - Ашот Кещян, Игорь Гринякин, Иван И. Твердовский, Кирилл Плетнев и другие.