Танцевальные аудиотуры будут проводить по территории ВДНХ в Москве с 21 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Танцевальные аудиотуры "Пой, танцуй" будут проводиться на ВДНХ в Москве с 21 августа. Гости смогут совместить прогулку по территории с участием в интерактивном шоу, об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"21 августа на ВДНХ стартуют аудиотуры "Пой, танцуй". Необычные экскурсии по территории проведет театральная компания "Импресарио". Спеть, потанцевать под любимые треки и просто повеселиться приглашают и взрослых, и детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что гости смогут совместить прогулку с участием в интерактивном шоу, где станут актерами. Участникам экскурсий нужно будет надеть наушники и выполнять простые движения, о которых будет говорить ведущий-аниматор, под разные композиции.

Аудиотуры планируют проводить с четверга по пятницу до конца сентября. На прогулку надо будет приобрести билет на сайте проекта и в павильоне "Место встреч" на ВДНХ, в ней смогут принять участие не более 50 человек старше шести лет.

"Импресарио" - независимая театрально-продюсерская компания Федора Елютина. С 2014 года адаптирует мировые образцы современного экспериментального театра для российского зрителя.