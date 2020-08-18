Автобусы перевезли около 1 млн человек за время закрытия участка красной ветки метро

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Около 1 млн пассажиров воспользовались бесплатными автобусами в Москве, которые запустили на время закрытия участка Сокольнической линии метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Участок Сокольнической линии, где в течение месяца проходили работы по укладке бесстыковых путей, уже открыт. За это время бесплатные автобусы КМ перевезли около миллиона человек", - говорится в сообщении.

По маршруту закрытых станций на время проведения работ курсировали 40 автобусов. Ремонт завершился 17 августа, на два дня раньше запланированного.

Движение на станциях метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии Московского метрополитена открыто для пассажиров на два дня раньше: станции начали работать 18 августа в 05:30 мск, сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он уточнил, что рабочие произвели сварку почти 1,2 тыс. стыков на 15 км пути.

С 14 июля станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии работали в особом режиме: в выходные дни и некоторые понедельники они были полностью закрыты, а в другие дни указанные станции в основном работали до 23:00. На данном участке проводились работы по устройству современного бесстыкового пути. Во время закрытия для пассажиров работали бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта.