Москвичи могут перенести отдых детей по не использованным в этом году путевкам на 2021 год

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы рекомендует москвичам, которые в 2020 году не смогли отправить своих детей в летние лагеря по линии "Мосгортура", перенести отдых на следующий год. Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тыс. рублей, сообщается во вторник в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Постановление правительства столицы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Семьям с детьми, которые не смогли воспользоваться льготными путевками в июне-июле текущего года, предлагается на выбор один из трех вариантов: отдохнуть в сентябре - октябре этого года, перенести отдых на 2021 год с возможностью выбора времени и места отдыха; заменить путевку на сертификат номиналом 30 тыс. рублей для самостоятельной организации детского отдыха. Организованный отдых в детских оздоровительных лагерях без сопровождения взрослых в 2020 году возобновлен не будет", - значится в документах.

Уточняется, что срок действия сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха продлен до 31 октября 2021 года. Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать удобное для них время. При этом география отдыха не ограничена. Свыше 140 организаций - партнеров правительства Москвы - предлагают на выбор более 15 тыс. туров.

Отмечается, что право на путевки, полностью или частично оплаченные за счет бюджета города Москвы, имеют дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей и другие льготные категории. "По итогам заявочной кампании в январе-марте 2020 года правительством Москвы было выдано более 40 тыс. льготных детских путевок и сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Однако уже в апреле организация детского отдыха была приостановлена из-за начавшейся пандемии новой коронавирусной инфекции", - пояснила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года. Правительство столицы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категорий. До конца 2020 года по 9 тыс. льготных путевок смогут отдохнуть около 3,6 тыс. семей с детьми. Большинство из них находятся на отдыхе в настоящее время.