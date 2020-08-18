Новую экспозицию планируют открыть в субтропической оранжерее в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новую экспозицию "Горный туман" планируют открыть в субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщил ТАСС во вторник директор учреждения Алексей Ретеюм.

"Мы медленно, но все постепенно продвигаемся в направлении обустройства нашей субтропической оранжереи, которая давно закрыта для посетителей. Мы хотим там сделать несколько новых экспозиций, в частности, экспозицию "Горные туманные леса". Для этого мы уже сделали бетонную основу, осталось только привезти стволы деревьев", - сказал Ретеюм.

Он сказал, что также специалисты завершили установку оборудования для холодного тумана.

"Там будут, конечно, еще представлены ряд уникальных растений. На данный момент мы пока не можем назвать точные даты открытия экспозиции в связи со сложной финансовой ситуацией, которая сложилась из-за коронавируса", - сказал Ретеюм.