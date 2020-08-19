Суд отказал артисту Лырчикову в восстановлении на работе в Театре на Таганке

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы отказал заслуженному артисту РФ Александру Лырчикову в восстановлении на работе в Московском театре на Таганке, сообщили ТАСС сообщили в суде.

"Дорогомиловский суд принял решение отклонить исковое заявление Лырчикова к ГБУК г. Москвы Московский театр на Таганке в полном объеме", - сказали в суде.

Ранее источник, знакомый с материалами искового заявления, сообщил, что Лырчиков был ранее отстранен от работы в театре после творческого конфликта с другим артистом театра Романом Стабуровым. После этого Лырчиков потребовал восстановления на работе в полном объеме и выплаты всех премий, которые ему с его точки зрения причитаются. Он подал исковое заявление с соответствующими требованиями в Дорогомиловский суд.

Лырчиков работал в Театре на Таганке с 1994 года. Он известен ролями Ленского в постановке "Евгений Онегин", Кота Бегемота в "Мастере и Маргарите", Гришки Отрепьева в "Борисе Годунове". Также он снимался в эпизодических ролях в нескольких фильмах и сериалах, в их числе "Я - русский солдат", "Дальнобойщики", "Возвращение Мухтара".