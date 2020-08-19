Более 3 тыс. школьников Москвы прошли обучение по программам FutureSkills в этом году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. московских школьников прошли за учебный год обучение по 129 программам FutureSkills. Они освоили основы нейропилотирования городского транспорта, проектирования инфраструктуры умного дома, сити-фермерства и много другого, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московские колледжи сегодня стали высокотехнологичными центрами профобразования благодаря постоянной модернизации материально-технической базы. Они дают возможность освоить профессии не только студентам, но и школьникам. За прошедший учебный год более трех тысяч учеников московских школ прошли обучение по разнообразным компетенциям будущего - от проектирования умного дома до нейропилотирования городского транспорта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Столичные колледжи разрабатывают компетенции будущего (FutureSkills) совместно с компаниями-работодателями и внедряют их в дополнительные образовательные программы технической направленности для школьников.

Приоритетными направлениями подготовки в столичных колледжах являются информационные технологии, промышленность, транспорт и сфера услуг. Благодаря взаимодействию с ведущими предприятиями и компаниями столицы, выпускники сразу после окончания колледжей или даже во время учебы уже обеспечены работой.

Для того, чтобы стать участниками курса необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мэра Москвы.