Базу знаний с практиками применения технологий виртуальной реальности создали в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Раздел с мировыми практиками применения технологий виртуальной и дополненной реальности появился на платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow. Открытая база знаний подготовлена при участии специалистов департамента информационных технологий Москвы, рассказали ТАСС в среду пресс-службе ведомства.

"В Москве создали базу знаний с мировыми практиками применения технологий виртуальной и дополненной реальности. Всего собрано более 120 российских и международных кейсов, включая московские решения, а также исследования и презентации по тем", - рассказали в пресс-службе столичного департамент информационных технологий.

В разделе, посвященном VR и AR, представлены в том числе кейсы московских разработчиков. Так, одна из городских сетей общественного питания использует виртуальную реальность для обучения персонала английскому языку: в VR-симуляции воссозданы типовые примеры общения с иностранными гостями.

"В базе можно изучить 67 российских и 55 зарубежных примеров. Все они распределены по сферам. Как показал обзор кейсов, чаще всего VR- и AR-технологии используются в медицине, образовании, культуре и туризме", - процитировали в пресс-службе ведомства заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Видеокейсы, аналитика, исследования, новости и другая полезная информация также размещены в базе знаний VR/AR-технологий. Проект направлен на помощь в поиске новых идей и сценариев применения современных разработок. База является общедоступной, любая организация может поделиться своим опытом.

ДИТ Москвы в январе этого года применил AR-технологию в мобильном приложении "Узнай Москву". У пользователей появилась возможность посмотреть информацию о расположенных неподалеку достопримечательностях в формате дополненной реальности. А в марте в приложении появилась функция цифрового зрения, с ее помощью можно узнать, как выглядела Останкинская башня несколько лет назад и изучить ее 3D-модель.