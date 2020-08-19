Праздник в честь девятилетия с момента открытия состоится в центрах госуслуг в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Тематические мероприятия 22 августа в честь девятилетия центров центрах госуслуг проведут в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного Комплекса социального развития.

"Мои Документы" отмечают девять лет со дня открытия. Первый центр госуслуг появился 22 августа 2011 года. Теперь в каждом районе Москвы есть свой офис "Мои Документы", для посетителей открыты флагманы в трех административных округах, а на ВДНХ горожан и гостей города сотрудники встречают во Дворце госуслуг - сердце центров и офисе городского значения", - говорится в сообщении.

В течение двух дней посетители всех центров госуслуг смогут принять участие в викторинах, мастер-классах по изготовлению браслетов и получить сувениры. В девяти офисах "Мои Документы" дополнительно пройдут мастер-классы по изготовлению игрушки-антистресс.

"Во флагманах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО блогеры Юлия Ларина и Виктория Романова проведут полезные лекции в области медитации и позитивного мышления. Участники тренингов научатся применять разные практики для достижения целей и желаний. Во Дворце госуслуг на ВДНХ для гостей состоятся праздничный концерт джазовых исполнителей и художественное спортивное представление", - говорится в сообщении.

О центрах

Центры госуслуг "Мои документы" открыты в каждом районе города. Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. Многие услуги по-прежнему доступны в электронном виде.

В настоящий момент в Москве работает 131 центр "Мои Документы" - это свыше 9 тыс. сотрудников и более 7 тыс. окон приема. Ежедневно в центры приходит около 70 тыс. горожан. В каждом офисе жители могут получить более 270 государственных услуг, 98% из них предоставляются по экстерриториальному принципу без привязки к месту жительства.