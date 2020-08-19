Электродепо "Руднево" в Москве запустили в полном объеме

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Введена вторая очередь электродепо "Руднево" для столичного метрополитена, электродепо запущено в работу в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Мощности электродепо "Руднево" запущены в полном объеме - введена вторая очередь производственного транспортного предприятия, обеспечивающего обслуживание составов новой Некрасовской линии метро. Основное назначение зданий и сооружений второго этапа электродепо "Руднево" - проведение диагностики состояния подвижного состава, работающего на линии, проверка работоспособности и обслуживание систем кондиционирования, линий связи, проведение планового и внепланового ремонтов, внутренняя чистка вагонов", - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в рамках второго этапа были построены здания электромеханической службы, ремонтно-строительного участка и объединенного склада, а также расширен отстойно-ремонтный корпус (ОРК) депо.

Первый этап электродепо "Руднево" для московского метрополитена был завершен в июне 2019 года, когда был запуск первого участка Некрасовской линии метро. Он включал в себя 37 зданий и сооружений.

"Расширение ОРК велось в условиях действующего депо. К существующему корпусу было пристроено здание ОРК второго этапа, впоследствии стену между ними демонтировали, чтобы получилось одно большое пространство для отстоя составов Некрасовской линии метро. На время реализации второго этапа движение тяжелой строительной техники и рабочего персонала по территории депо было организовано таким образом, чтобы службы метрополитена и строители не мешали работе друг друга", - пояснил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик объекта) Юрий Кравцов.