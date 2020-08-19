Капремонт завершился в лечебном корпусе больницы имени Ерамишанцева в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту завершили в четвертом корпусе клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева в Москве. Ремонт проходил на трех этажах здания, сообщили в среду в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"В четвертом корпусе городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева завершился капитальный ремонт. Корпус был построен в 1971 году. Работы проходили на первом, третьем и седьмом этажах здания. Строители отремонтировали некоторые конструктивные элементы, заменили инженерное оборудование, выполнили электромонтажные, сантехнические и отделочные работы", - сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук, чьи слова приводятся в сообщении.

Помимо этого, в здании восстановили и усилили плиты перекрытий, выполнили частичную перепланировку помещений, установили новые двери и окна, частично заменили инженерные сети. Также специалисты смонтировали специальные подвесные потолки медицинского назначения, снаружи устроили вентилируемый фасад и пандус с навесом для маломобильных пациентов.

В четвертом корпусе клинической больницы имени Ерамишанцева расположены отделения ангиографии с операционной, переливания крови, кардиологии с возможностью оперативного запуска блока интенсивной терапии, гемодиализа на 24 диализных кресла, а также отделения неврологии и реабилитации для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, нейрореанимация, кардиореанимация и отделение нефрологии.

ГКБ имени А. К. Ерамишанцева - многопрофильный стационар, включающий более 70 отделений с общим коечным фондом свыше 1 тыс. мест. Ежегодно в отделениях больницы лечатся более 80 тыс. человек и проводят более 30 тыс. операций, а амбулаторно медицинскую помощь получают более 550 тыс. пациентов.