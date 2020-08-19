Отреставрированную звезду установили на шпиль Северного речного вокзала в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили установку отреставрированной звезды на шпиль Северного речного вокзала в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Специалисты завершили монтажные работы. Теперь на шпиль Северного речного вокзала вернулась звезда, которая была впервые отреставрирована за 80 лет. Год назад, в июле 2019 года, ее аккуратно демонтировали со шпиля при помощи крана и установили на площадке в теплом боксе, где и велись основные работы. Сейчас начались монтажные работы по установке звезды на ее историческое место", - рассказал Емельянов.

Он добавил, что возвращение звезды на шпиль вокзала - знаковое событие. "Для лучей звезды были изготовлены позолоченные накладки из нержавеющей стали; серп и молот подвергли электрохимическому серебрению, восстановили ячейки-касты, привели в порядок сохранившиеся самоцветы и дополнили утраты новыми камнями. Непосредственно реставрация заняла чуть более полугода. Совсем скоро все реставрационные работы по зданию будут завершены", - сказал Емельянов.