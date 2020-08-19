Обратившийся к президенту воспитанник детдома в Москве временно находится у своего дяди

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Воспитанник одного из московских детских домов, который зимой обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой передать его бабушке, временно находится у родственников. Данные о том, что его перевели в другое учреждение, не соответствуют действительности, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"В СМИ появилась информация, что мальчик, который ранее обратился к президенту РФ с просьбой вернуться к бабушке, сейчас переведен в другой детский дом и якобы не общается с родственницей. Это категорически не соответствует действительности. Сейчас ребенок находится у дяди на гостевом режиме. Там он пробудет до 23 августа, также мальчик общается с бабушкой и ездит к ней", - рассказал в пресс-службе.

По данным ведомства, весь период нахождения в центре содействия семейному воспитанию он также активно общался с родственниками, никаких препятствий для этого не было.

"В период карантина в связи с режимом самоизоляция граждан старше 65 лет бабушка по объективным причинам не могла забрать мальчика домой. Все это время посредством онлайн-связи ребенок постоянно общался с родными", - уточнили в пресс-службе.

После снятия ограничительных мер с конца июня мальчик уже трижды гостил у родственников по две недели, то есть практически все лето. В центре содействия семейному воспитанию с мальчиком активно работали психологи и специалисты соцзащиты. Также уже удалось решить проблемы, связанные с обучением. Ребенок закончил учебный год на 4 и 5 и успешно переведен в следующий класс.

"В ближайшее время сотрудники соцзащиты выйдут к бабушке и еще раз предложат [начать] собирать документы для возвращения ей опеки. В прошлый раз бабушка сама отказывалась от оформления необходимых для этого документов", - уточнили в ведомстве.

Об обращении

27 февраля в московский тематический парк развлечений "Остров мечты" до его официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Путин, посещая "Остров мечты", пообщался с детьми, среди которых был и мальчик со сломанной рукой. Он и рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть. Тогда в департаменте труда и соцзащиты населения столицы сообщали, что женщине помогут оформить опеку над ребенком.