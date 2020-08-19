Участок Некрасовской линии метро в Москве будет работать до 23:00 в выходные в августе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участок "Лефортово" - "Нижегородская" Некрасовской линии Московского метрополитена в выходные дни в августе будет работать для пассажиров до 23:00 из-за строительства Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе метро.

"Участок "Лефортово" - "Нижегородская" Некрасовской линии в выходные дни - 22, 23 августа и 29, 30 августа 2020 года - будет работать до 23 часов. Во время увеличенного технологического окна будут проводиться работы по прокладке кабельных коммуникаций, связанные со строительством Большой кольцевой линии", - говорится в сообщении.

Подробную информацию о маршрутах проезда в районе закрытых станций можно посмотреть по адресу: i.transport.mos.ru/15.

Со всеми изменениями в работе метрополитена, связанными с плановыми работами на инфраструктуре, можно ознакомиться на официальном сайте метро в разделе "График ремонтов".