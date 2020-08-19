Запас антисептиков и масок планируют организовать в аптеках Москвы на осень и зиму

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Достаточный запас лекарств, антисептиков и защитных масок планируют сформировать в аптеках и медорганизациях Москвы для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, в осенне-зимний эпидемический сезон. Соответствующее информационное письмо, адресованное руководителям аптечных и медицинских организаций, опубликовано на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"Департамент здравоохранения города Москвы в целях обеспечения готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020-2021 годов предлагает сформировать в аптечных и медицинских организациях достаточный запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты, необходимый для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября в столице начнется вакцинация от гриппа. Привить планируется не менее 7 млн жителей.