Выставка к 90-летию художника Павла Никонова пройдет в сентябре в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Выставка "Живопись наблюдений", посвященная 90-летию народного художника РФ Павла Никонова, пройдет в выставочных залах Российской академии художеств с 1 по 27 сентября. Она объединит около 100 произведений, сообщает пресс-служба РАХ в среду.

Никонов - один из главных художников эпохи "оттепели", принадлежащий к плеяде мастеров, с именами которых в 1960-е было связано обновление живописного языка, положившее начало "суровому стилю". "Кураторы предлагают осмыслить творчество мастера не только и не столько как свидетеля и участника эпохи, а как действующего художника, пребывающего в непрестанном развитии и авторском поиске", - отмечают в академии художеств.

На выставке будут представлены работы, созданные за последние 20 лет. "Надо сказать, что за последние годы возникло стремление отойти от вектора мысли, где живопись художника неразрывно связывают с "суровым стилем" и приобретенным символическим статусом некоторых его ранних картин. Художественная критика и профессиональное сообщество сразу отметили Никонова, пересмотревшего собственный подход к картине и разрабатывающего тему деревенской жизни с начала 1970-х годов. Для более широкой аудитории, к сожалению, этот период, насчитывающий уже полвека постоянного поиска и труда, остается незримым", - поясняют в пресс-службе.

Павел Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Войну пережил вместе с семьей в эвакуации на Урале. В 1956 году окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова. Участник культурных событий "оттепели", выставки "30 лет МОСХ" в 1962-1963 годах в Манеже, на которой его картина "Геологи" стала одной из главных мишеней критики.

Эпоха 1960-х стала для Никонова мощным импульсом к развитию собственного изобразительного языка. Являлся членом группы "Девять". К концу 1970-х годов деревенская тема стала одной из основных в произведениях художника. В 1998-2006 годах руководил мастерской станковой живописи в МГАХИ им. Сурикова. Лауреат Государственной премии РФ, кавалер Ордена Почета. Удостоен золотой медали на Всесоюзной художественной выставке 1957-1958 годов за картину "Октябрь", ордена "За служение искусству" Российской академии художеств. Произведения художника представлены в Третьяковской галерее, Русском музее и других музеях.