Московские центры занятости увеличили базу на 111 тыс. вакансий

МОСКВА, 20 авугста. /ТАСС/. База вакансий центров занятости населения "Моя работа" в Москве увеличилась на 111 тыс. предложений. Такого результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с крупнейшей российской компанией онлайн-рекрутмента, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Сотрудничество с hh.ru позволило центру занятости Москвы расширить базу на более чем 111 тысяч вакансий. Всем специалистам отделов трудоустройства и карьерным экспертам Центра предоставлен корпоративный доступ к вакансиям hh.ru. Именно благодаря этому они могут найти актуальные предложения с контактами работодателя, связаться с ним и согласовать собеседование. При этом сам работодатель получит подходящего кандидата с верифицированным резюме", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в рамках партнерских отношений всем соискателям доступен автоматический подбор горячих вакансий, которые обновляются каждые несколько часов на сайте "Моя работа".

"Город всячески улучшает свои сервисы, и центр занятости "Моя работа" в том числе. Во время пандемии мы оперативно перевели свои услуги в онлайн и перестроили процессы, чтобы как можно быстрее все граждане, оставшиеся без работы, смогли получить поддержку от государства, пособия по безработице. Сейчас же наша ключевая задача - обеспечить максимальную помощь в поиске работы и скорейшем трудоустройстве мотивированным соискателям. Именно поэтому мы используем все возможности и активно придумываем такого рода сотрудничество", - процитировали в пресс-службе директора центра занятости Романа Шкута.

Карьерные эксперты центра "Моя работа" также помогают соискателям составить или актуализировать резюме, для комплексной оценки профессиональных навыков и личностных компетенций предлагают пройти профориентационные тестирования, составляют индивидуальный план карьерного трека.