Новые переходы появятся на дороге от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новые наземные пешеходные переходы появятся на участке дороги от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская" в Москве. Также планируется установка современных остановочных павильонов и контрастного освещения на переходах, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Был проведен анализ территории, исследованы основные транспортные и пассажиропотоки в этом районе, чтобы выбрать варианты для их оптимизации и создания более удобной и безопасной среды. Например, сейчас в этой зоне расположен 71 наземный пешеходный переход, в рамках благоустройства добавят еще восемь. На 45 "зебрах" установят контрастное освещение для повышения безопасности пешеходов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что работы по благоустройству стартовали и пройдут на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".

Бирюков также добавил, что запланирована замена около 40 устаревших остановочных павильонов на современные. В них можно будет зарядить мобильный телефон и подключиться к wi-fi. Также на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы - они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны. Кроме того, в зоне благоустройства планируется разместить более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

По словам заммэра, все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 км. Всего на участке дороги от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская" установят свыше 1 тыс. фонарей с энергосберегающими лампами и более 340 различных малых архитектурных форм, высадят 45 деревьев и свыше 7,6 тыс. различных кустарников.