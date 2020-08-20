В кассы метро Москвы поступили билеты с изображением необычных мест для регистрации брака

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Транспортные билеты "Единый" с изображением необычных площадок города для регистрации брака поступили в кассы столичного метрополитена. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столичном метрополитене появился "Единый" билет в новом оформлении - его дизайн посвящен необычным площадкам столицы для регистрации брака, открытым по инициативе мэра Москвы. Церемонии в красивых местах столицы пользуются большой популярностью у молодоженов - именно поэтому они были выбраны для размещения на билетах. Несмотря на пандемию, с начала 2020 года на необычных площадках были зарегистрированы более 2,3 тыс. браков, это около 20% от общего количества. На сентябрь уже подано более 700 заявлений. В 2019 году на необычных площадках прошло более 6,5 тыс. регистраций брака", - сказала Ракова.

Она отметила, что дата выпуска билетов с дизайном площадок для бракосочетания была выбрана не случайно - среди молодоженов красивые числа пользуются большим спросом. Так, 20. 08. 20 планируют зарегистрировать брак более 400 пар. Это выше среднего количества регистраций брака в будние дни, когда торжественные церемонии проходят только во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. Кроме того, в ближайшие пятницу и субботу зарегистрировать брак планируют еще свыше 1,5 тыс. пар.