Московские технопарки устроят дни открытых дверей перед учебным годом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Детские технопарки Москвы "Наукоград", "Калибр" и "На Зорге" проведут дни открытых дверей накануне учебного года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунина.

"В детских технопарках "Наукоград", "Калибр" и "На Зорге" перед началом учебного года пройдут дни открытых дверей", - говорится в сообщении.

В ходе дней открытых дверей школьников познакомит с востребованными сегодня профессиями.

Сергунина также рассказала, что только в июне и июле участниками их дистанционных и очных программ стали около 7,5 тыс. школьников. Помимо этого, одним их ключевых событий предстоящего учебного года она назвала открытие нового, 19-го по счету, детского технопарка.