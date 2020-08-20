МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ежегодный общегородской фестиваль "Ночь кино" пройдет в Москве 29 августа в пятый раз, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Москино.

"В Москве в пятый раз пройдет "Ночь кино" - ежегодный общегородской фестиваль, посвященный кинематографу во всех его проявлениях. Москино 29 августа приглашает зрителей вернуться в кинозалы, чтобы вновь посмотреть на большом экране выдающиеся образцы зарубежного и отечественного кино - от хитов последних европейских фестивалей до советской классики, не теряющей актуальность; от немых фильмов начала прошлого века до новейших российских сериалов. "Ночь кино" пройдет на более 150 площадках - в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях", - рассказал собеседник агентства.

Открытием акции станет премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней" с живым музыкальным сопровождением. Центральная программа под кураторством редакции журнала "Искусство кино" представит важные самобытные картины, завоевавшие призы и признание на международных фестивалях последних лет. Зрителей также ждут показы новых российских сериалов - "Хороший человек" Константина Богомолова, "Последний министр" Романа Волобуева и премьера "Игры на выживание" Карена Оганесяна. После показов состоятся встречи и обсуждения с режиссерами.

"Ретро-программа этого года включает сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы года", - сказали в пресс-службе.

Всероссийская акция "Ночь кино" должна пройти в России в пятый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный.