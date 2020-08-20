Более 30 тыс. работников московского метро получили премии за работу в пандемию

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Обязательства по выплате премий за работу в период пандемии коронавируса нового типа перед сотрудниками выполнены. Выплаты получили более 30 тыс. человек, сообщили ТАСС в четверг в профсоюзе работников Московского метрополитена.

В профсоюзе уточнили, что при начислении премий учитывались заслуги каждого сотрудника, который обеспечивал эффективную работу столичного метро. Выплаты получили более 30 тыс. человек. "Выплаты направлены на дополнительную мотивацию, поддержку и поощрение тех, кто больше всего был задействован во время пандемии", - сообщили в профсоюзе.

Также в профсоюзе отметили, что для контроля своевременности выплат созданы специальные комиссии, в которые входят представители профсоюзной организации.

"В связи с распространением информации о жалобах некоторых сотрудников метрополитена об отсутствии премий за работу в период пандемии сообщаем: все обязательства перед работниками выполнены. Профсоюз Московского метрополитена проверит каждое обращение об отсутствии премии и доведет информацию до руководства", - сообщил собеседник агентства.