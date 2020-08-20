Стикеры о соблюдении масочного режима разместят на московском общественном транспорте

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Наклейки с напоминанием пассажирам о соблюдении масочно-перчаточного режима разместят на 3 тыс. автобусах, электробусах, трамваях Москвы. Также на 150 остановках обновят плакаты, которые призывают пассажиров заботиться о себе и окружающих, рассказала в четверг журналистам начальник пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Ксения Дитяткина.

"Наш призыв -"Маски и перчатки - залог общей безопасности" на стикерах наземного транспорта направлен на привлечения внимания пассажиров к своему здоровью и здоровью окружающих. Почти на 4 тыс. автобусах, электробусах, трамваях уже есть мультимедийные экраны, на которых крутятся видеоролики о профилактике коронавирусной инфекции. Стикеры о ношении масок и перчаток в транспорте будут наклеены на боковые стекла и потолочные поверхности на порядка 3 тыс. единиц городского транспорта", - сообщила Дитяткина.

И. о. замгенерального директора ГУП "Мосгортранс" Станислав Измайлов в свою очередь сказал, что весь наземный городской пассажирский транспорт проходит дезинфекцию при каждом возвращении в парк или в депо, а также в течение дня - на конечных станциях маршрутов. В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают 100% поверхностей, с которыми контактируют пассажиры: поручни, стекла, сиденья и валидаторы.

ГУП "Мосгортранс" - основной оператор наземного городского транспорта в Москве. Транспортный парк предприятия насчитывает более 8 тыс. подвижного состава. По своему объему он крупнейший в Европе. В компании работают свыше 31 тыс. сотрудников, из которых более 15 тыс. - линейные водители.