Около 1,5 тыс. объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка полутора тысяч объектов культурного наследия были отреставрированы в Москве, начиная с 2011 года по настоящее время, работы на 67 памятниках были завершены в этом году. Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось за период с 2010 года в 5,3 раза, доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем борьбу за московскую старину, за исторические здания, за здания, которые находятся под охраной. В Москве отреставрировано около 1,5 тыс. зданий, - это целая "реставрационная революция", которая произошла за последние годы в Москве. На фоне огромных и значимых объектов, таких как ВДНХ, как Северный [речной] вокзал, есть маленькие незаметные объекты, [площадью] буквально несколько сотен кв. м, но они тоже имеют громадную свою ценность. Как правило, такие объекты находятся в тяжелом состоянии, их были десятки, если не сотни, и они приведены в порядок. По некоторым [из них] работы проводятся, по некоторым заканчиваются", - сказал Собянин.

Мэр в четверг осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых в Басманном районе, которая длительное время находилась в аварийном состоянии. Реставрация была выполнена в рамках программы "1 рубль за 1 кв. м", работы заняли порядка 2,5 лет - они были начаты в июле 2017 года завершены в декабре 2019 года. До конца 2020 года в историческом здании в Волховском переулке планируется открыть четырехзвездочный мини-отель. Для гостей будут обустроены комфортные номера, при этом не будут затронуты парадная анфилада и исторический облик интерьеров.

"Один из таких объектов по программе "1 рубль за метр", которая сосредоточилась на самых тяжелых объектах, в которые вкладывать и вкладывать надо было деньги, инвесторов найти было чрезвычайно сложно. Нашли, уже два десятка таких объектов тоже отреставрировано. Этот дом купца Матвеева, замечательный объект. Не только сам дом, но и что было обнаружено под ним [отреставрированы] сводчатые палаты середины 18 века - очень интересное историческое сооружение, Московская старина. Спасибо огромное инвесторам, что приложили свои ресурсы, энергию и силы, чтобы восстановить этот объект, приспособили для современного использования", - сказал Собянин, отметив, что работы проведены качественно.

О программе

Программа правительства Москвы по реставрации аварийных памятников архитектуры "1 рубль за кв. м" действует с 2012 года. Основные условия программы: проведение открытых аукционов на право аренды на 49 лет аварийных памятников архитектуры с обязательством их последующего восстановления за счет арендатора-победителя аукциона; восстановительные и реставрационные работы проводятся под контролем Мосгорнаследия, максимальная продолжительность работ - 5 лет; после выполнения арендатором условий по восстановлению памятника на весь оставшийся срок аренды арендная плата снижается до 1 рубля за 1 кв. м площади здания в год. Всего в рамках программы передано в аренду 26 аварийных памятников архитектуры. К настоящему времени завершена комплексная реставрация 19 зданий.

Кроме того, в четверг Собянин вручил за многолетнюю плодотворную работу в области реставрации и большой личный вклад в сохранение расположенных на территории столицы объектов культурного наследия нагрудные знаки к званию "Почетный реставратор города Москвы" специалистам: Елене Ивановне Антоновой, Александру Юрьевичу Иванову, Александру Владимировичу Урбанскому. "Как правило весной вручаем звание "Почетного реставратора Москвы", но так получилось, что из-за пандемии не могли эти звания вручить. Пользуясь случаем, делаю это с большим удовольствием", - сказал мэр.