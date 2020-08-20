Комиссия с участием властей Москвы поможет урегулировать тарифы на такси

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Трехстороннюю комиссию с участием столичного департамента транспорта необходимо создать, чтобы сформировать цены на поездки в такси для всех участников рынка, которые не повышались с 2012 года, при этом затраты на производство постоянно возрастают. Об этом сообщил в четверг председатель Межрегионального профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин.

В четверг в Общественной палате Москвы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между транспортной ассоциацией Московской агломерации (ТАМА) и Межрегиональным профсоюзом работников общественного транспорта "Таксист". Соглашение направлено на повышение безопасности жителей и гостей столицы при осуществлении перевозки на такси.

"Сегодняшнее совещание только формализует наши отношения, которое мы дальше планируем продолжать. <…> Мне кажется, что одним из направлений может стать создание трехсторонней комиссии, которая уже позволит нам более серьезно влиять на деятельность такси с точки зрения формирования тарифов и условий работы, прежде всего, водителей", - сказал Щербинин в ходе подписания соглашения.

По его словам, в комиссию должны войти представители таксопарков, профсоюза и государственных органов власти, со стороны Москвы - департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Как мы знаем, цены на такси уже не повышались с 2012 года. По сути, не было никаких изменений в цене в то время, как затраты на производство, на оплату труда возрастали во всех отраслях. Единственная возможность экономить здесь - за счет оплаты труда водителя. Бензин никаким образом не сэкономишь, цены на машины как поднимались, так и растут. Соответственно больше переработки, увеличивается аварийность. Вот эти вещи надо уже как-то ограничивать", - уточнил Щербинин.

Он подчеркнул, что данное соглашение поспособствует установлению минимальной себестоимости поездки на такси, ниже которой ни один участник рынка не сможет ее опустить.

"Сегодняшнее подписание базируется на минимум трех-четырехлетней давности совместной работе. Мы пришли к той стадии, когда мы решили, что нам надо уже юридически формально наши взаимоотношения закрепить специальным соглашением, уже двигаться вперед и разрабатывать мероприятия на благо безопасности таксомоторных перевозок", - в свою очередь добавил председатель правления, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян.